Южно-Сахалинск, 17 октября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. На Сахалине мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса тренируются на полигоне в Троицком. Занятия с ними проводят опытные военные, прошедшие боевые точки. Полигон посетил губернатор островного региона Валерий Лимаренко, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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Будущие защитники Донбасса учатся вести боевые действия на открытой местности и в городской черте, где необходимо уделять особое внимание мирным жителям. Мобилизованные знакомятся с современным оружием, беспилотными летательными аппаратами. Им объясняют как создавать зоны задымления, использовать защитные сооружения в качестве укрытий.

«Можно быть уверенными, что наши ребята находятся в надежных руках. Чувствуется боевой настрой и нацеленность на победу», — написал Лимаренко.

После стрельб он пообщался с мобилизованными, которые обратились к главе региона с различными просьбами — от оформления банковских карт и документов до бытовых вопросов. Лимаренко поручил присутствовавшим на полигоне специалистам министерства социальной защиты населения выполнить каждую просьбу.

«Скоро они отправятся в места прохождения службы, а пока важно позаботиться о том, чтобы они прошли качественную и интенсивную боевую подготовку, ни в чем не нуждаясь», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих Еврейской автономии, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, торжественно проводили на службу на освобождённых территориях. Бойцов благословил иерей Георгий.