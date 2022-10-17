Хабаровск, , 06:15 — REGNUM В Хабаровском крае наблюдают уникальное явление — косатка с двумя детёнышами зашла из Охотского моря в реку.

Косатки Пресс-служба организации «Друзья океана»

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«Никогда не наблюдали такого явления! Косатка с двумя детёнышами зашла из Охотского моря в реку Амур и ходит от посёлка Маго Николаевского района до посёлка Тыр Ульчского района Хабаровского края уже четыре дня. Такого не помнит никто из старожил. Наблюдаем за ними и мы, и местные жители», — написала в своём телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

Специалисты просят не приближаться к морским животным, не пытаться им помочь. Это может обернуться травмами и для косаток, и для людей.

«Мы ждём мнение учёных, что лучше сделать в таком уникальном случае. Если косаткам понадобится помощь, сделаем всё необходимое для их спасения», — добавила глава Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в реку Сену на севере Франции забрела белуха. Сейчас специалисты пытаются оценить состояние здоровья китообразного. Власти призвали людей не приближаться к киту, чтобы не подвергать его стрессу.