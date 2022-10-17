Пекин, , 06:15 — REGNUM Индекс цен потребителей (CPI), основной показатель инфляции, вырос в Китае на 2,8% в годовом исчислении в сентябре, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики КНР (NBS), передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В месячном исчислении индекс потребительских цен в сентябре в целом оставался стабильным, заместив падение на 0,1% в августе ростом на 0,3%. Старший статистик NBS Дун Лицзюань объяснил стабильные показатели постоянными усилиями властей по координации профилактики COVID-19 и борьбы с ним с экономическим и социальным развитием, а также мерами по обеспечению достаточного предложения и стабильных цен.

Согласно данным, цены на продовольствие выросли на 1,9% в месячном исчислении, что повысило месячную потребительскую инфляцию примерно на 0,35 процентных пункта. В частности, цены на свежие овощи выросли на 6,8% в месячном исчислении в сентябре из-за высоких температур и сухой погоды.

Из-за растущего спроса в сезон отпусков цены на яйца и свежие фрукты подскочили на 6% и 1,3% по сравнению с августом соответственно. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом, подняв годовую потребительскую инфляцию примерно на 1,21 процентного пункта.

Цены на бензин и дизельное топливо показали умеренный рост в годовом исчислении на 19,2% и 21% соответственно. Пятничные данные также показали, что индекс цен производителей Китая, который измеряет стоимость товаров на выходе с завода, вырос на 0,9% в годовом исчислении в сентябре.