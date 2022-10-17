Пекин, , 06:12 — REGNUM Индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет стоимость товаров на выходе с завода, вырос на 0,9% в годовом исчислении в сентябре 2022 года, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Этот показатель снизился по сравнению с ростом на 2,3% в годовом исчислении, зарегистрированным в августе. В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая упал на 0,1% в сентябре. Из-за снижения цен на основные сырьевые товары, включая сырую нефть, цены на промышленную продукцию упали в целом за прошлый месяц, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

Согласно данным, в сентябре индекс потребительских цен в угледобывающей и промывочной промышленности снизился на 2,7% в годовом исчислении, в то время как индекс потребительских цен в сфере производства и снабжения электроэнергией и теплом вырос на 10,1% в годовом исчислении в прошлом месяце.

По данным бюро, эффект переноса прошлогодних колебаний цен способствовал росту индекса потребительских цен в сентябре примерно на 1,3 процентных пункта в годовом исчислении. Данные также показали, что индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 2,8% в годовом исчислении в сентябре.