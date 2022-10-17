Сургут, Югра, , 06:09 — REGNUM В Югре агломерация Сургут — Нефтеюганск является первым шагом к глобальной урбанизации трёх городов и двух районов. Об этом заявил глава Сургута Андрей Филатов «СургутИнформ — ТВ».

Главы пяти муниципальных образований, объединённых в агломерацию Сургут-Нефтеюганск Пресс-служба горадминистрации Сургута

Напомним, 12 октября главы пяти муниципальных образований Югры — Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов — подписали соглашение о создании городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. Она объединяет более 700 тысяч человек или 41% от общей численности жителей Ханты-Мансийского автономного округа. И стирает препоны в межмуниципальных отношениях.

«Вся жизнь уже начинает пересекаться. И очень важно сегодня в рамках и бюджетного привила и правовых основ сформировать такие условия для жителей, чтобы они уже не чувствовали этих разграничений. В первую очередь можно говорить о совместных инфраструктурных проектах. То есть дорогах, транспортных артериях, пассажирских перевозках и так далее. Это очень широкий взгляд на совместное развитие», — пояснил смысл агломерации глава Сургута Андрей Филатов.

Первоочередной проект, который предлагается решить новой структуре — это стереть фактическую границу между Сургутом и Белым Яром.

«Наверное, первым проектом бы могло стать продолжение улицы Киртбая до городского поселения Белый Яр, чтобы объединить их одной магистралью. Для Белого Яра, видимо, большое преимущество, что это потребует расширения улично-дорожной сети городского поселения. Потому что, если придет четырёхполосная магистраль в посёлок, то, безусловно, потребуется перестройка как минимум центральных дорог городского поселения», — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

За транспортной инфраструктурой подтянется и экономика, отметил Трубецкой. Придут инвесторы, которые будут вкладывать деньги в общее развитие территорий, выразила надежду мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай.

«Это позволит нам создавать масштабные инвестиционные проекты. Реализовывать нашу транспортную систему уже в другом виде. Позволит нам также оперативно решать государственные задачи», — поделилась планами Эльвира Бугай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для развития агломерации будет создан Координационный совет, в состав которого войдут до трёх представителей от каждого муниципалитета.

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