Энергодар, Запорожская область, 17 октября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Перезапуск Запорожской АЭС невозможен до тех пор, пока линию фронта не удастся отодвинуть от станции. Об этом 17 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», — пояснил Рогов.

При этом, по словам Рогова, работа на станции налаживается, подписываются договоры с сотрудниками АЭС уже по российским стандартам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Рогова, ВСУ готовятся к форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС.