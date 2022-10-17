Анадырь, , 05:59 — REGNUM В столице Чукотки завершились работы по строительству и оснащению главного корпуса базы отдыха «Гора Михаила». Это новое место притяжения туристов расположено в нескольких километрах от Анадыря. Планируется, что первых посетителей в новом комплексе встретят уже через несколько дней, сообщили в пресс-службе правительства округа.

На горных лыжах Антон Подгайко © ИА REGNUM

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«Проект начинался как горнолыжная база, но вырос в нечто большее — получился ярким и современным творческим пространством. Важно, чтобы оно радовало жителей и гостей круглый год, поэтому работаем над наполнением и рады обратной связи», — пояснил губернатор Роман Копин.

База активного отдыха «Гора Михаила» рассчитана более чем на 100 человек, а пропускная способность подъёмника составит 700 человек.

«Среди тундры и вечной мерзлоты туристов ждет уютная и современная база, спуск с подъёмником, тёплый холл, где можно отдохнуть. Для гостей есть возможность арендовать на территории базы уютный домик, в котором есть всё необходимое, чтобы провести отдых максимально комфортно. Но самое главное — уникальность северного края. Со смотровой площадки открываются завораживающие виды на Онемен и бескрайную тундру. А счастливчики смогут здесь увидеть северное сияние», — добавили в департаменте культуры, спорта и туризма Чукотки.

Полностью завершить обустройство базы планируется в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области объём частных инвестиций во внутренний туризм составляет более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил директор по развитию компании «Леском» Юрий Долгов на форуме «Недвижимость — 2022» в Тюмени.