Ромненский район, , 06:01 — REGNUM В Амурской области одновременно мобилизовались отец и сын. Житель Приамурья получил повестку, а его сын принял решение отправиться на спецоперацию в защиту Донбасса добровольцем, сообщило 17 октября ИА ПортАмур.

Мобилизованные мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

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Молодой человек только вернулся со срочной службы, и своё решение принял после того, как узнал, что отцу пришла повестка. Оба мужчины — жители Ромненского района Приамурья.

«У нас, у молодых, кровь горячая, а отец очень мудрый, такие и нужны для службы. А что бояться? Нос не вешать и не думать о плохом. Нас все ждут и будут ждать, а мы за свою Родину — до последнего», — сказал молодой человек.

Как сообщало ИА REGNUM, участник спецоперации из Якутии с позывным «Адам» призвал мужчин защищать Россию, так как встал вопрос о её свободе. Он поблагодарил предков и подчеркнул, что сейчас пришло его время встать на защиту Родины.