Анадырь, , 05:49 — REGNUM С начала навигации на Чукотку доставили 17 тыс. тонн продовольствия или 82,1% от запланированного объема. 5,7 тыс. тонн приходится на социально значимые продукты — это 79,1% от плана В сравнении с аналогичным периодом 2021 года процент выполнения вырос на 58,3%, сообщили корреспонденту ииии в пресс-службе правительства округа.

Северный завоз Mil.ru

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«Всего в навигацию-2022 ключевые предприятия округа планируют доставить до 20,7 тыс. тонн товаров, из которых 7,2 тыс. тонн составят социально значимые — это 35% от общего объема», — пояснили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

Что касается завоза топлива, то по нему план выполнен на 80%. Работа идёт по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, на Таймыре в Красноярском крае 13 октября завершился северный завоз.