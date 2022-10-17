17 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 08:00 — REGNUM Пока в Европе власти под предлогом санкций принудительно изымают активы РФ и российских миллиардеров, в России иностранному бизнесу дают уйти с рынка, не только не теряя своего, но и заработав на продаже. Об одной из таких сделок стало известно на днях — иностранный холдинг, с начала специальной военной операции РФ на территории б. УССР поддерживающий режим Зеленского, продал свою российскую интернет-площадку «Авито», заработав на этом 151 млрд рублей. Для сравнения: сумма соответствует годовым бюджетам некоторых регионов России. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Торговая сделка

О собственнике и сделке

14 октября 2022 года стало известно, что ФАС России согласовала сделку по продаже Avito. До этого, ещё в марте 2022 года, собственник — компания Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers) выделила российский бизнес объявлений Avito из своей OLX Group. В мае стало известно о поиске покупателя на актив.

Позднее на сайте Prosus появилось сообщение, что компания заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе по размещению объявлений Avito компании Kismet Capital Group (Kismet) за 151 млрд рублей наличными. Там же уточнялось, что все соответствующие разрешения регулирующих органов были получены, а закрытие сделки ожидается в октябре 2022 года.

В качестве юрлица площадки «Авито» выступает ООО «КЕХ еКоммерц», которое на утро 17 октября 2022 года всё также ещё принадлежит компании с ограниченной ответственностью «Олх Глобал Бв» (Нидерланды) и компании с ограниченной ответственностью «Олх Бв» (Нидерланды), то есть переоформление пока не зафиксировано реестром.

Здание Naspers в Кейптауне (сс) Self

ООО «КЕХ еКоммерц» было учреждено 27 марта 2007 года. Его возглавляет Владимир Правдивый. Он же директор и владелец доли в ООО «Воркхард Менеджмент», а также руководитель ООО «Авито Холдинг», созданного в июне 2021 года. У «Авито Холдинг» тот же собственник, что и у «КЕХ еКоммерц».

В активе «КЕХ еКоммерц» — доли в компании «Гигант» из Санкт-Петербурга — проект GigAnt («Авито. Работа», основной владелец — Михаил Вальковский), 67% доли в дагестанском ООО «Хараба» (создано в 2019 году для разработки компьютерного программного обеспечения, на рынке представлено как агрегатор объявлений о продаже автомобилей с пробегом Haraba), доля в ООО «Автомобильная база данных» (основной владелец с долей 80% — ООО «Диджитал эдженси» шведской компании «Авито АБ», также 10% доли у ассоциации «Российские автомобильные дилеры»), 100% доли в ООО «Авито тех» и 100% доли в рекламном ООО «Баер Макспостер» (сервис для автодилеров MaxPoster).

По данным базы «Контур. Фокус», по итогам 2021 года ООО «КЕХ еКоммерц» указало выручку в размере 42,65 млрд рублей против 27,78 млрд рублей годом ранее, чистую прибыль — 14,4 и 9,9 млрд рублей, соответственно.

О новом бенефициаре

В качестве покупателя площадки в сообщении Prosus фигурировала Kismet Capital Group. В ЕГРЮЛ на сегодня фигурирует ООО «Кисмет Капитал Груп», учреждённое 2 ноября 2017 года. Прописана компания в Москве. Основной владелец — бывший топ-менеджер «Мегафона» Иван Таврин, небольшая доля также есть у Евгения Чермашенцева (ранее также занимал руководящую должность в «Мегафоне»).

ООО «Кисмет Капитал Груп» фигурирует как учредитель и владелец 15 юрлиц, часть из которых создана в 2022 году. Так 25 августа 2022 года были созданы для управления некими холдингами ООО «Новые решения-1», ООО «Новые решения-2», ООО «Новые решения-3», ООО «Новые решения-4». В сентябре 2022 года ООО «Кисмет Капитал Груп» были учреждены АО «Новый Холдинг-1», АО «Новый Холдинг-2» и АО «Новый Холдинг-3». В июне 2022 года в дивизионе компании Таврина также появились свежеиспечённые ООО «Инфраструктурный Холдинг-1» и «Инфраструктурный Холдинг-2». После создания пачки новых юрлиц им перешла часть ранее принадлежащих напрямую «Кисмет Капитал Груп» компаний. Например, нижегородское ООО «Радио реклама НН» и вологодское ООО «Радио реклама Вологда».

Иван Таврин (сс) Администрация президента России

Группа «Кисмет» на рынке также представлена компаниями «Кисмет Телеком Инфраструктура», ООО «Кисмет Телеком Инфраструктура-2» (через ООО «Кисмет Капитал Груп»), ООО «Новый Медиа Холдинг» (ранее среди совладельцев были Алишер Усманов и Владимир Таврин), в который входит с десяток медиакомпаний, включая ООО «Холдинг выбери радио». В активе группы и строительное ООО «Партнёр», но и это далеко не полный список.

Примечательно: в марте 2022 года на сайте группы Prosus было обнародовано сообщение из которого следовало, что «Авито» не единственный актив компании в РФ. В сообщении уточнялось, что в последнее время были введены санкции «в отношении генерального директора и косвенных акционеров онлайн-платформы VK Group, в которой Prosus владеет миноритарной долей». Там уже уточнялось, что «Prosus попросила своих директоров в совете директоров VK покинуть свои посты». Компания заявила, что в отчётном периоде ожидает списания полной балансовой стоимости актива VK в размере около 700 млн долларов США.