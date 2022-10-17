Пекин, 17 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. По данным газеты Global Times, энергия этих гамма-лучей более чем в десять раз превышает аналогичные явления, которые когда-либо доводилось изучать ученым.

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Китайская высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO), расположенная на юго-западе КНР, зафиксировала космический выброс гамма-излучения беспрецедентной мощности, сообщает 17 октября газета Global Times.

По данным LHAASO, энергия этого выброса достигает 18 тераэлектронвольт (ТэВ) и более чем в десять раз превышает показатели аналогичных явлений, когда-либо наблюдавшихся учеными.

«Были побиты существующие рекорды. Это имеет огромное значение в работе по выявлению механизма такого необыкновенного явления», — цитирует газета мнение ученых.

По подсчётам специалистов обсерватории, выброс гамма-излучения произошел на расстоянии 2 тыс. трлн световых лет от Земли. По их словам, такие случаи «происходят раз в несколько десятилетий или даже в столетие».