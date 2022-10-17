Анкара, , 05:24 — REGNUM Зерновая сделка может стать моделью для решения многих проблем, вызванных кризисом, связанным с б. УССР. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Хулуси Акар Staff Sgt. Mikki Sprenkle

Акар напомнил, что конфликтующие стороны смогли встретиться за столом переговоров благодаря Черноморской инициативе по транспортировке зерна. Поэтому в Анкаре надеются на то, что работа, проделанная в связи с зерновой сделкой, включая заключение четырёхстороннего договора и создание Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, станет моделью для решения других проблем.

Кроме того, министр отметил и усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом дипломатическим путём. В частности, по словам Акара, благодаря Анкаре и её сбалансированной политике стала возможной не только зерновая сделка, но и обмен пленными между Москвой и Киевом.

«Наша цель — продолжать работу в направлении незамедлительного урегулирования конфликта мирным путем и способом, двигаться в этом направлении, способствовать снижению напряженности и доставлять гумпомощь нуждающимся, избежав каких-либо сбоев», — добавил Акар.

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