В Турции назвали зерновую сделку моделью для решения многих проблем
Анкара, 17 октября, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Зерновая сделка может стать моделью для решения многих проблем, вызванных кризисом, связанным с б. УССР. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.
Акар напомнил, что конфликтующие стороны смогли встретиться за столом переговоров благодаря Черноморской инициативе по транспортировке зерна. Поэтому в Анкаре надеются на то, что работа, проделанная в связи с зерновой сделкой, включая заключение четырёхстороннего договора и создание Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, станет моделью для решения других проблем.
Кроме того, министр отметил и усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом дипломатическим путём. В частности, по словам Акара, благодаря Анкаре и её сбалансированной политике стала возможной не только зерновая сделка, но и обмен пленными между Москвой и Киевом.
«Наша цель — продолжать работу в направлении незамедлительного урегулирования конфликта мирным путем и способом, двигаться в этом направлении, способствовать снижению напряженности и доставлять гумпомощь нуждающимся, избежав каких-либо сбоев», — добавил Акар.