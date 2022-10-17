Москва, 17 октября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Юрист Елена Кудерко рассказала о том, что хранение домашних солений в подвалах многоквартирных жилых домов незаконно и наказывается штрафами, сообщает 17 октября агентство «Прайм».

Moonsun1981 Солёные помидоры

По словам юриста, хоть подвал многоквартирного жилого дома и является общим имуществом жильцов, но он предназначен исключительно для размещения коммуникаций и инженерного оборудования. А значит, складирование вещей собственников в подвале будет рассматриваться как нарушение пожарной безопасности и наказываться административным штрафом в размере от двух до трёх тысяч рублей.

«Если же подвал изначально оборудован индивидуальными комнатами хранения, в простонародье «кладовками», то важно помнить, что банки, как и другие вещи, должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении», — сказала Кудерко.

Поэтому, не опасаясь санкций, можно хранить заготовки лишь в подвалах и погребах частных домов.