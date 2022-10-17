Якутск, 17 октября 2022, 05:22 — REGNUM Выплаты в размере 150 тыс. рублей получат жители Якутии, родные которых участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Средства предусмотрены для тех, кто нуждается в оснащении жилья газовым оборудованием, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
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Субсидию также получат ветераны боевых действий. Категории тех, кто имеет право на выплаты, перечислены в соответствующем поручении главы региона.
Как сообщало ИА REGNUM, для оказания всесторонней помощи участникам спецоперации в защиту Донбасса и их семьям в Якутии будет создан единый координационный центр. Он в том числе будет заниматься взаимодействием с министерством обороны РФ, поиском пропавших без вести военнослужащих, оказанием помощи раненным, материальным обеспечением бойцов.