Якутск, 17 октября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Выплаты в размере 150 тыс. рублей получат жители Якутии, родные которых участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Средства предусмотрены для тех, кто нуждается в оснащении жилья газовым оборудованием, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Субсидию также получат ветераны боевых действий. Категории тех, кто имеет право на выплаты, перечислены в соответствующем поручении главы региона.

«Во время моей встречи с женами и матерями мобилизованных военнослужащих поступали разные вопросы, все они решаются. Одним из них был вопрос о подключении домов к газоснабжению. Безусловно, вопрос важный, требующий незамедлительного решения. Тогда был оперативно решена проблема одной семьи. Но, как я и ранее отмечал, проблема одной семьи касается интересов многих», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, для оказания всесторонней помощи участникам спецоперации в защиту Донбасса и их семьям в Якутии будет создан единый координационный центр. Он в том числе будет заниматься взаимодействием с министерством обороны РФ, поиском пропавших без вести военнослужащих, оказанием помощи раненным, материальным обеспечением бойцов.