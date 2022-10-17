Стокгольм, , 05:24 — REGNUM Из-за роста тарифов на электроэнергию и газ, а также из-за темпов инфляции в Швеции выросло число людей, утративших возможность прокормить своих детей, сообщила 17 октября телеканалу TV4 Мари Бьерклунд — представитель благотворительной организации города Карлстад.

Швеция

«Мы отмечаем, что к нам обращается все больше людей, которым раньше вообще никогда не приходилось обращаться за помощью в сложной ситуации, но теперь они вынуждены это делать», — заявила она.

По её словам, наряду с ростом тарифов пособия на детей остаются низкими, и люди вынуждены просить о помощи, хотя для многих «это очень постыдно».

«Они говорят: «у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?». И об этом очень трудно говорить», — рассказала Мари Бьерклунд.

«Все же замечают как растут цены в магазинах и расходы на отопление. Они задаются вопросом: «Когда уже это кончится и кончится ли вообще?», — добавила она.

Напомним, в странах Европы углубляется энергетический кризис, а также растут тарифы на электроэнергию и газ.

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