Якутск, 17 октября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. По столице Якутии ходили без присмотра около 20 лошадей. Весь табун отправили на «штрафстоянку», владелец животных был вынужден заплатить 145 тыс. рублей за их отгон и содержание, сообщил на планёрке мэр городе Евгений Григорьев.

Сергей Строителев ИА REGNUM Лошади переходят дорогу

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Лошадей перегоняли в село Хатассы, где находится пункт передержки сельскохозяйственных животных, открытый специально для таких случаев. Власти руководствовались постановлением правительства республики, в соответствии с которым выпас скота на территории населённых пунктов запрещён.

За содержание каждой лошади с владельца взимается 290 рублей в час.

Как сообщало ИА REGNUM, на портал OneClick Yakutia поступила жалоба на лошадей в 203 микрорайоне города. Животные мешают горожанам тем, что разбрасывают мусор из баков и оставляют на тротуарах навоз.