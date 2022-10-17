Биробиджан, , 05:02 — REGNUM Сообщения о минировании получили образовательные учреждения в городе Биробиджане в Еврейской АО. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Взрывное устройство

Информация о заложенном взрывном устройстве поступила утром на электронную почту ряда школ города. Сотрудники школ немедленно передали полученную информацию правоохранителям.

Из образовательных учреждений были эвакуированы дети и сотрудники учебных заведений. На места выехали специалисты-взрывотехники и кинологи со служебными собаками, которые проведут обследование школ.

Стоит отметить, это уже второй случай получения сообщений о минировании школами в Биробиджане за последние семь дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что школы в Биробиджане были обследованы специалистами после получения сообщений о минировании. Взрывных устройств обнаружено не было.

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