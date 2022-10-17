Пекин, , 04:57 — REGNUM Согласно биржевым данным, в сентябре на Пекинской фондовой бирже было выпущено казначейских облигаций примерно на 110,36 млрд юаней (около $15,52 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Облигация военного займа Василий Иванов © ИА REGNUM

Пекинская биржа начала продажу казначейских облигаций 2 сентября. Запуск казначейских облигаций является ключевым шагом для улучшения рыночных функций биржи и содействия ее качественному развитию, что также способствует повышению роли рынка капитала в обслуживании реальной экономики, говорится в сообщении биржи.

Между тем, в прошлом месяце на бирже было выпущено облигаций местных правительств на 19,557 млрд юаней, в результате чего общий объем выпуска в этом году составил 57,423 млрд юаней, показали данные.