Кабул, 17 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Мультимиллиардер Билл Гейтс заявил о том, что партнёры возглавляемого им благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс имели контакты с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 16 октября британская газета Daily Telegraph.

World Economic Forum Билл Гейтс

Основатель Microsoft и уже два десятилетия находится в авангарде усилий по искоренению страшной детской болезни — полиомиелита. Гейтс сказал, что он сделает всё возможное, чтобы полностью искоренить полиомиелит. Для этого его фонд готов дополнительно выделить ещё $1,2 млрд.

В настоящее время полиомиелит широко распространён только в двух странах — Афганистане и Пакистане.

Гейтс признал факт встречи партнёров его фонда с представителями «Талибана»(организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, объяснив это необходимою сохранения связей с афганской системой здравоохранения. В то же время, Гейтс посетовал, что любые контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чрезвычайно сложны из-за отношения правительства США к нынешнему режиму в Кабуле.

На заданный прямой вопрос, готов ли он лично встретиться с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мультимиллиардер дал весьма расплывчатый ответ: «Честно говоря, я не знаю, есть ли в этом какая-то секретность. Я бы сделал практически всё, чтобы помочь кампании по борьбе с полиомиелитом, это главный приоритет нашего фонда».

Напомним, что отношения между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшим к власти в Афганистане, являются весьма враждебными.