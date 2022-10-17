Пекин, 17 октября, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Рынок пикапов в Китае продолжил уверенный рост в сентябре, продажи выросли на 9,4% в месячном исчислении, свидетельствуют отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Autohome Пикап Wuling Journey

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом месяце в Китае было продано в общей сложности 44 000 пикапов. За первые девять месяцев 2022 года в стране было продано около 385 000 единиц этих грузовиков, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ассоциации, благодаря значительному росту экспорта, производство и продажи пикапов показали гораздо лучшие результаты, чем на остальном рынке грузовых автомобилей.