Гуанчжоу, Китай, 17 октября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. 132-я сессия Китайской ярмарки импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка, открылась онлайн 15 октября с рекордным количеством выставленных товаров и более длительным сроком обслуживания, сообщает агентство Синьхуа.

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В мероприятии принимают участие более 35 000 китайских и зарубежных компаний, что примерно на 10 000 больше, чем на предыдущей сессии. Они представили более 3,06 млн экспонатов, сказал представитель ярмарки Сюй Бин.

Из представленных на выставке продуктов более 130 000 обладают интеллектуальными возможностями и более 500 000 являются экологически чистыми товарами с низким углеродным следом. Организаторы планируют провести более 70 мероприятий по продвижению глобальной торговли и 200 мероприятий по выпуску новых продуктов.

Начиная с этой сессии, Кантонская ярмарка продлит время обслуживания своей онлайн-платформы с доступностью большинства функций с предыдущих 10 дней до пяти месяцев.