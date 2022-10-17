Пекин, , 04:51 — REGNUM Экспорт автомобилей из Китая вырос на 55,5% в годовом исчислении до 2,11 млн единиц за первые девять месяцев года, свидетельствуют отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за этот период было экспортировано более 1,69 млн легковых автомобилей, что на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ассоциации, экспорт коммерческих автомобилей в стране вырос на 39,2% в годовом исчислении до 422 000 единиц за тот же период.

Электромобили стали ярким моментом в автомобильном экспорте Китая: за период с января по сентябрь было экспортировано 389 000 единиц, что на 100% больше, чем годом ранее. Согласно данным, только в сентябре экспорт автомобилей из Китая вырос на 73,9% в годовом исчислении до 301 000 единиц.