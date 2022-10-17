Пекин, 17 октября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Китая вырос на 55,5% в годовом исчислении до 2,11 млн единиц за первые девять месяцев года, свидетельствуют отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за этот период было экспортировано более 1,69 млн легковых автомобилей, что на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ассоциации, экспорт коммерческих автомобилей в стране вырос на 39,2% в годовом исчислении до 422 000 единиц за тот же период.

Электромобили стали ярким моментом в автомобильном экспорте Китая: за период с января по сентябрь было экспортировано 389 000 единиц, что на 100% больше, чем годом ранее. Согласно данным, только в сентябре экспорт автомобилей из Китая вырос на 73,9% в годовом исчислении до 301 000 единиц.