Пекин, , 04:43 — REGNUM Установленная емкость аккумуляторных батарей в Китае быстро выросла в сентябре на фоне бума на рынке электромобилей в стране, показали отраслевые данные, передает 16 октября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце установленная емкость аккумуляторных батарей для электромобилей выросла на 101,6% в годовом исчислении до 31,6 ГВт/ч. В частности, в электромобилях было установлено около 20,4 ГВт/ч литий-железо-фосфатных батарей (LiFePO4), что на 113,8% больше, чем годом ранее, что составляет 64,5% от общего месячного объема.

Рынок электромобилей Китая сохранил темпы роста в сентябре, продажи электромобилей выросли на 93,9% по сравнению с предыдущим годом до 708 000 единиц, показали данные автомобильной ассоциации.