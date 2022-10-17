Николаев, Бывш. УССР, , 04:35 — REGNUM Пожар на объекте промышленной инфраструктуры произошёл в находящемся под контролем киевского режима городе Николаеве. Об этом 17 октября сообщили СМИ, подконтрольные Киеву.

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Утверждается, что в Николаеве произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов. К настоящему моменту удалось локализовать возгорание.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной сразу в нескольких областях на территории б. УССР.