Урумчи, Китай, , 04:34 — REGNUM На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Бачу округа Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 16 октября в 16:54 по пекинскому времени, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км по координатам 39,42 градуса северной широты и 78,13 градуса восточной долготы, сообщает CENC.