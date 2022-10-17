Вашингтон, , 04:36 — REGNUM США в следующие 12 месяцев с большой вероятностью столкнутся с экономическим спадом и ростом безработицы, сообщает 17 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на ряд экономистов.

Антонио Берни. Безработица. 1934

По их мнению, экономический спад наступит с вероятностью в 63%, хотя ранее этот показатель не превышал 50%.

Издание отмечает, что экономические прогнозы на 2023 год становятся «всё мрачнее».

Влияние экономического спада, считают опрошенные изданием экономисты, вызовет сокращение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет в среднем на 34-38 тыс. в месяц.

Причиной этого, считают они, являются действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая не сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя роста безработицы и экономического спада.

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