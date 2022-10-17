Анкара, , 04:20 — REGNUM Как минимум восемь человек пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом на севере Турции. Об этом 17 октября сообщил телеканал Haberturk.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 17 октября в городе Самсун. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, микроавтобус вылетел с автотрассы и упал в кювет.

В результате ДТП пострадали восемь человек, все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медучреждения прибывшими на место происшествия спасателями.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 25 пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на юго-востоке Турции.

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