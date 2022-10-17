Москва, , 03:53 — REGNUM Просьбу пояснить, нет ли в произведениях русской классической литературы отрицания семейных ценностей, направил председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну («Единая Россия») Российский книжный союз (РКС). Об этом 17 октября сообщает ТАСС со ссылкой на письмо к депутату.

Русская художественная литература в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В РКС пояснили, что к ним поступает множество обращений со стороны издателей по поводу законопроекта, который предлагает введение запрета на «пропаганду отрицания семейных ценностей».

«Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его», — сказано в письме РКС

В обращении указано, что литература неразрывно связана с кино и театром, многие произведения были экранизированы, существуют и театральные постановки. Поэтому РКС просит пояснить, являются ли произведения из приложенного к письму перечня пропагандой отрицания семейных ценностей.

В приложенный РКС список входят произведения русских классиков, в том числе из школьной программы. В качестве примеров приведены отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова и из других произведений.

РКС в своём обращении выразил готовность к конструктивному взаимодействию и совместной работе по изложенной проблеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме состоятся парламентские слушания, посвященные запрету ЛГБТ-пропаганды и педофилии.

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