В Одесской, Николаевской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Киев, 17 октября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена ночью 17 октября сразу в нескольких регионах на юге и в центре бывшей УССР.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Воздушная тревога. Киевский режим
Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили власти Одесской, Николаевской и Полтавской областей, подконтрольных киевскому режиму.
О воздушной тревоге в масштабах всего региона заявили гауляйтеры киевского режима Виталий Ким, Дмитрий Лунин и Анатолий Куртев.
Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября Вооруженные силы России наносят ракетные удары по военным, энергетическим и инфраструктурным объектам, используемым ВСУ и киевским режимом.