Киев, 17 октября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена ночью 17 октября сразу в нескольких регионах на юге и в центре бывшей УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили власти Одесской, Николаевской и Полтавской областей, подконтрольных киевскому режиму.

О воздушной тревоге в масштабах всего региона заявили гауляйтеры киевского режима Виталий Ким, Дмитрий Лунин и Анатолий Куртев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября Вооруженные силы России наносят ракетные удары по военным, энергетическим и инфраструктурным объектам, используемым ВСУ и киевским режимом.