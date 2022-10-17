Тель-Авив, Израиль, , 03:55 — REGNUM Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай на своей странице в «Twitter» 16 октября заявил, что Израилю следует оказать военную помощь киевскому режиму.

Нахман Шай VOA Persian

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занимать Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и [киевскому режиму] дать военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — написал израильский министр.

Напомним, что американская газета Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники в Петагоне, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности «Fateh-110» и «Zolfaghar» для нанесения ударов по войскам и инфраструктуре киевского режима.

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