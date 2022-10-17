Москва, 17 октября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы не нашёл оснований для введения первого этапа в процедуре банкротства (наблюдения) в отношении частной космической компании — АО «Успешные ракеты». Производство по делу в отношении актива прекратили, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Суд, исследовав представленные доказательства, приходит к выводу об отсутствии оснований для введения в отношении АО «Успешные ракеты» процедуры наблюдения, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению», — уточняется в материалах дела.

Банкротства компании требовал налоговый орган, но к моменту первого заседания задолженность по основному долгу была погашена должником в полном объёме. На май 2022 год долг перед бюджетом превышал 379 тыс. рублей.

Напомним, претензии рассматривались с марта 2022 года.