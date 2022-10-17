Москва, , 03:33 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск к одному из ведущих проектно-конструкторских бюро по разработке авиатехники — ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации», взыскав с него более 16,2 млн рублей долга по договору подряда и свыше 925 тыс. рублей неустойки. Решение судьи Селивестрова ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья решил взыскать с ответчика в пользу истца — АО «Авиа-Фэд-Сервис» долг по договору от 2020 года «в размере 16 234 983 руб. 79 коп., неустойку по п. 9.6 договора в размере 925 394 руб. 07 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 108 802 рублей». Помимо этого, с ПАО взыскана неустойка по ставке 0,1% за каждый день просрочки, начисленная на сумму не оплаченного основного долга с 24.02.2022 года по день фактического погашения долга.

Напомним, в основе спора, начатого в июле 2022 года, лежит договор о ремонте блоков изделия «Буран-72».

Судья также указал на то, что «ответчик не доказал отсутствие вины за нарушение сроков оплаты выполненных работ и наличие оснований для уменьшения размера штрафа».