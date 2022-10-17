Москва, , 03:22 — REGNUM Ещё один бывший банкир может стать банкротом как физическое лицо. Соответствующее исковое заявление от лопнувшего в 2017 году «Межтопэнергобанка» получил его бывший топ-менеджер Константин Котельников. Претензии арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление к бывшему заместителю главы правления было подан в суд 11 октября 2022 года, но детали пока не сообщались.

Между тем Котельников проходил фигурантом иска о привлечении к субсидиарной ответственности. Всего к ответу пытались привлечь 11 человек на общую сумму 11 922 698 570,6 рубля.

На начало сентября 2022 года банк-банкрот имеет обязательства перед 4,1 тыс. кредиторов на общую сумму свыше 30,65 млрд рублей.

Напомним, банк лишился лицензии 20.07.2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротные иски были поданы ещё к ряду бывших топ-менеджеров лопнувших банков. Например, на сегодня обанкрочены Роберт Мусин («Татфондбанк»), Дмитрий Ананьев (бывший совладелец «Промсвязьбанка»). На днях банк «Экспресс-кредит» подал банкротный иск к своему бывшему главе правления Владимиру Садикову.