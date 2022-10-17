Брюссель, , 03:54 — REGNUM В авиационной части учений ядерных сил военного блока НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») примут участие стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, сообщает 17 октября пресс-служба Североатлантического альянса.

Boeing B-52H с оружием U.S. Air Force photo by Tech

В авиационных учениях, которые пройдут в воздушном пространстве Бельгии, Британии, а также над акваторией Северного моря, будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО.

При этом ВВС США направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Напомним, перед началом учений в НАТО заявили, что это плановые манёвры, не связанные с текущими событиями, и боевое оружие в ходе учений использоваться не будет.

Тем не менее, на авиабазах США в Европе и Турции по разным данным хранится не менее 100 авиабомб с ядерной боеголовкой, которые могут применяться с тактических истребителей-бомбардировщиков F-15E, F-16C/D и Tornado, состоящих на вооружении различных стран НАТО.

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