Брюссель, , 03:14 — REGNUM Утверждение нового транша финансовой помощи киевской армии планируют главы МИД Евросоюза на заседании в Люксембурге. Об этом 17 октября сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза в ходе своего выступления в Брюсселе.

Долги бывшей УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ожидается, что шестой транш военной помощи Киеву от Евросоюза составит 500 млн евро, которые будут выделены из Европейского фонда мира. Общий объём помощи Киеву с этим траншем достигнет 3,1 млрд евро. Поставки вооружений при этом будут обеспечиваться государствами-членами ЕС.

Кроме того, на встрече глав МИД будет принято решение по запуску военной помощи в виде тренировочной миссии ЕС для киевской армии. Подготовка военных может начаться уже в середине ноября, планируется подготовить 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение. Указывается, что цели миссии могут меняться, она продлится два года, и сейчас идёт согласование числа стран-участниц проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден уполномочил Госдеп США выделить киевскому террористическому режиму новый пакет американской военной помощи в размере $725 млн.

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