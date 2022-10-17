Будапешт, , 03:15 — REGNUM Журналист Berliner Zeitung Томаш Курянович счёл дискуссию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном интересной и содержательной и заявил, что после неё он лучше понял позицию венгров и венгерского правительства, сообщает 16 октября blikk. hu.

Виктор Орбан kremlin.ru

Курьянович сказал, что после дискуссии можно гораздо яснее увидеть основания, по которым Орбан считает санкции Европейского Союза против России неправильными.

Журналист отметил, что хоть и слышал о венгерском меньшинстве в [бывш. УССР], но раньше не задумывался об их положении. Он также назвал поучительным отношение венгерского правительства к геополитическим вызовам.

По его словам, многие были удивлены, когда Орбан чётко и понятно сказал, что если бы сегодня канцлером Германии была Ангела Меркель, война бы не разразилась. В ходе беседы венгерский премьер также напомнил присутствующим о крымском кризисе, который мог привести к войне еще в 2014 году, но «нас спасло дипломатическое мастерство Меркель».

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно выступал против введения ссанкций против России и заявлял, что Венгрия не намерена присоединяться к ним.

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