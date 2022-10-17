Киев, 17 октября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Уход Херсонской области из-под контроля Киева вызвал резкое подорожание яиц на территории, подконтрольной киевскому режиму, сообщает 17 октября издание Страна. ua.

John Liu Яйца

По утверждению издания, цена десятка яиц теперь составляет не менее 80 гривен, что соответствует 135 российским рублям.

При этом министр аграрной политики киевского режима Николай Сольский объяснил, что несколько птицефабрик прекратили поставки на рынок бывшей УССР из-за российской спецоперации, а продолжающие функционировать предприятия не торопятся наращивать поголовье кур-несушек.

В то же время «Союз птицеводов [б. УССР]» пояснил изданию, что крупнейший птицеводческий комплекс страны «Чернобаевский», который находится в Херсонской области, вернулся под контроль России вместе с регионом.