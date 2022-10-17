Киев, , 02:30 — REGNUM Офицеры из Вооруженных сил США, Британии и Польши принимают прямое участие в боях на Харьковском направлении, сообщил пленный боевик ВСУ, видеозапись показаний которого опубликовало 17 октября агентство РИА Новости.

НАТО и Киев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, боевик Виктор Бережной, захваченный в плен у села Берестовое в Харьковской области, рассказал, что за время его службы в разведподразделениях его группа вывела в заданные районы не менее пяти групп иностранных военных общим числом порядка 100 человек.

Кроме того, он заявил, что лично видел действующих офицеров Вооруженных сил США, Британии и Польши в званиях от лейтенантов до подполковника.

«Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — пожаловался пленный боевик ВСУ.

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