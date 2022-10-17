Амстердам, , 02:32 — REGNUM Исполнительный орган Европейского союза планирует предложить механизм для сдерживания изменчивости цен на крупнейшем газовом рынке Европы и предотвращения резких скачков цен на рынке деривативов, чтобы обуздать энергетический кризис в регионе, сообщает 16 октября агентство Bloomberg.

Газ [Дарья Антонова © ИА REGNUM

Временный механизм, разработанный Европейской комиссией, будет устанавливать динамическое ценовое ограничение для транзакций в виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, основной индекс которого является ориентиром для цен всего газа, продаваемого на континенте. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что TTF больше не отражает энергетическую реальность в Европе после того, как Россия прекратила поставки в Европу, а доля российского газа упала с 40% до примерно 7%.

«Это поможет избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут привести к затруднениям с поставками природного газа в некоторые государства», — говорится в проекте документа.

Исполнительный орган ЕС придерживается политики не комментировать документы, которые не были опубликованы, и проект все еще может быть изменен до принятия, запланированного на вторник. На следующем этапе пакет будет обсуждаться лидерами ЕС на их саммите 20–21 октября в Брюсселе.

Согласно проекту, пакет мер также будет включать временный механизм ограничения внутридневных скачков цен, чтобы избежать крайней волатильности на рынках энергетических деривативов. Цель состоит в том, чтобы «обеспечить более надежный механизм ценообразования», защитив энергетические компании региона от сильных скачков цен и помогая им обеспечить поставки в среднесрочной перспективе.

На комиссию оказывается растущее давление со стороны национальных правительств, требующих ограничить цены на газ. В частности, об этом заявили на прошлой неделе Италия, Греция, Польша и Бельгия.

В соответствии с проектом комиссии, динамический ценовой предел будет введен в действие, пока ЕС работает над новым дополнительным эталоном для сжиженного природного газа. Новый индекс цен будет принят к концу 2022 года.

Ряд стран также призвали разорвать связь между ценами на газ и электроэнергию путем введения верхнего предела цен на топливо, используемое для производства электроэнергии, но эту идею комиссия не планирует реализовывать. Хотя такая модель привела к снижению цен в Испании и Португалии, она сопряжена с некоторыми рисками, если её внедрить во всём ЕС, говорится в проекте.

Чтобы повысить свою устойчивость и влияние на переговорах с альтернативными поставщиками газа, комиссия хочет упорядочить совместные закупки и таким образом координировать заполнение хранилищ газа в Европе.

План состоит в том, чтобы обязать государства-члены ЕС совместно покупать газ, составляющий не менее 15% объём их хранилищ, и позволить компаниям сформировать европейский газовый консорциум. От российского же газа ЕК намерена отказаться.

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