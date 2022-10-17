Донецк, , 02:31 — REGNUM Гражданин Италии погиб, принимая участие в боях с нацистами недалеко от Донецка, сообщает 17 октября агентство Adnkronos со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению агентства, погиб 28-летний мужчина, долгое время добровольно воевавший в рядах Народной милиции ДНР. Личные данные погибшего не указываются.

Агентство отмечает, что он состоял в итальянских интернет-сообществах сторонников России.

Напомним, в сентябре итальянские СМИ сообщили о смерти нидерландского наёмника ВСУ, являвшегося уроженцем Италии и участвовавшего в боевых действиях под Харьковом.

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