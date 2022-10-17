Москва, , 02:08 — REGNUM Первые редкие снежинки с дождём жители Москвы могут увидеть уже на предстоящей неделе. Об этом 16 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет климатические изменения из-за глобального потепления. Если в середине XX века снежный покров в Московском регионе устанавливался в среднем к середине ноября, то в 80–90-е годы эта дата сместилась на 22 ноября, а сейчас, в начале XXI века, снежный покров устанавливается в Москве и области к 28–30 ноября.

«Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что существует вероятность для жителей Москвы и Московской области увидеть первые снежинки в конце рабочей недели, 21 октября. В этот день ожидаются осадки, может появиться мокрый снег. Но Вильфанд указал, что это будут лишь отдельные снежинки, которые не имеют принципиального значения.

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