Москва, 17 октября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Первые редкие снежинки с дождём жители Москвы могут увидеть уже на предстоящей неделе. Об этом 16 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет климатические изменения из-за глобального потепления. Если в середине XX века снежный покров в Московском регионе устанавливался в среднем к середине ноября, то в 80–90-е годы эта дата сместилась на 22 ноября, а сейчас, в начале XXI века, снежный покров устанавливается в Москве и области к 28–30 ноября.

«Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что существует вероятность для жителей Москвы и Московской области увидеть первые снежинки в конце рабочей недели, 21 октября. В этот день ожидаются осадки, может появиться мокрый снег. Но Вильфанд указал, что это будут лишь отдельные снежинки, которые не имеют принципиального значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре европейской части России примерно с 19 октября начнётся новый синоптический сезон предзимье.