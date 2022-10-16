Париж, 17 октября, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Поддержку автопроизводителям и поставщикам комплектующих в Европе с целью создания электромобилей, которые смогут конкурировать с продукцией из США и Китая, попросил оказать Евросоюз президент Франции Эммануэль Макрон. Такое заявление политик сделал 16 октября в интервью газете Les Echos.

(сс) stux Заправка электромобиля

«Американцы покупают американское и проводят активную наступательную стратегию государственной помощи. Китайцы закрывают свой рынок. Мы не можем быть единственным регионом, самым благополучным с точки зрения климата, который считает, что не может быть преференций для европейских компаний. Я решительно отстаиваю приоритет Европы в этой области и сильную поддержку автомобильной промышленности, мы должны принять это, и это должно произойти как можно скорее», — пояснил Макрон.

Макрон отметил, что производство компонентов для электромобилей необходимо локализовать, чтобы перестать зависеть от других поставщиков. В частности, Макрон указал на создание совместных с Германией предприятий по производству литиевых аккумуляторов, сырьё для которых добывается во Франции.

Одновременно Макрон уточнил, что для развития данного вида транспорта крайне необходимо снижение цены на электроэнергию. Президент Франции уточнил, что переговоры по данному вопросу ведутся с Германией и Италией, цель таких переговоров — отвязать стоимость газа от стоимости электроэнергии.

Кроме того, Макрон дал обещание сделать электромобили во Франции доступными за счёт увеличения субсидии на их покупку для малоимущих семей и запуска программы лизинга. Глава Франции рассказал, что намерен нарастить производство электромобилей в стране к 2030 году до 2 млн экземпляров.