Лондон, , 01:41 — REGNUM Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс принесла с собой кризис сокрушительного идиотизма, сообщает 16 октября издание The Atlantiс.

Лиз Трасс. Первая речь нового премьер министра Великобритании. Цитата из: Liz Truss gives first speech as Prime Minister. standard. co.uk 06.09.2022. Великобритания

По мнению обозревателя Тома Мактага, Трасс стала катастрофой для всей страны и так войдёт в историю.

«Три недели Соединённое Королевство находится в кризисе сокрушительного идиотизма, который посягает на самое ценное, что у нас есть — основополагающую идентичность нации», — написал Мактаг.

При этом он считает Трасс «абсурдной пародией» на главу правительства из-за её отказа от ранее обещанного снижения налогов.

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