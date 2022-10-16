Лондон, 17 октября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс принесла с собой кризис сокрушительного идиотизма, сообщает 16 октября издание The Atlantiс.

Цитата из: Liz Truss gives first speech as Prime Minister. standard. co.uk 06.09.2022. Великобритания Лиз Трасс. Первая речь нового премьер министра Великобритании.

По мнению обозревателя Тома Мактага, Трасс стала катастрофой для всей страны и так войдёт в историю.

«Три недели Соединённое Королевство находится в кризисе сокрушительного идиотизма, который посягает на самое ценное, что у нас есть — основополагающую идентичность нации», — написал Мактаг.

При этом он считает Трасс «абсурдной пародией» на главу правительства из-за её отказа от ранее обещанного снижения налогов.