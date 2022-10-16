Брюссель, 17 октября, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Плановые учения ядерных сил блока НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») с участием военных из 14 стран-членов Североатлантического альянса начались 17 октября, сообщает пресс-служба блока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По утверждению пресс-службы, учения будут проходить в воздушном пространстве Британии и Бельгии, «над северо-западом Европы» и над Северным морем.

В учениях планируется задействовать до 60 военных самолетов.

Манёвры начинаются 17 октября и продлятся до 30 октября.

По словам представителей блока, боевое оружие в учениях задействовано не будет. Тем не менее, центром учений будет база бельгийских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург, где находятся ядерные боеголовки США.

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, «это плановые ежегодные учения для обеспечения безопасности и эффективности ядреных возможностей НАТО» и они не связаны с событиями на территории бывшей УССР.