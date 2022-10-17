Лондон, , 01:41 — REGNUM Депутаты британского парламента могут вынести премьер-министру страны Лиз Трасс вотум недоверия, сообщает 16 октября inews. co.uk.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложенный Трасс и её министром финансов Квази Квартенгом мини-бюджет страны вызвал столь резкое недовольство многих депутатов, что Трасс вынуждена была уволить министра. А сейчас угроза отставки нависла уже над самой премьер-министром.

Так, трое депутатов от правящей консервативной партии открыто заявили о необходимости вынесения вотума недоверия Трасс. В распоряжения издательства же имеются сведения, что такое мнения могут придерживаться уже окола 100 парламентариев.

Сейчас действует правило, по которому депутаты-тори не могут вынести недоверия своему лидеру в течение первых 12 месяцев пребывания в должности. Таким образом, Трассс формально может возглавлять консервативную партию и правительство страны до сентября 2023 года.

Однако депутаты предполагают, что данное правило можно изменить, если в этом назрела насущная необходимость.

На следующей неделе Трасс проведёт ряд встреч с парламентариями, пытаясь убедить их дать её кабинету дополнительное время для принятия нужных мер в стабилизации экономики страны.

Некоторые депутаты-тори опасаются, что вынесение вотума недоверия Трасс может привести к резкому падению престижа консервативной партиии и её неудачному выступлению на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, что если Трасс, всё-таки, будет вынесен вотоум недоверия, то она станет главой правительства с самым коротким сроком правления за всю историю страны.

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